Perché Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro

Con le due finali di Europeo e Coppa America di ieri, rispettivamente vinte da Spagna e Argentina, si è ufficialmente chiusa la stagione sportiva 2023/24. Come ogni anno, dunque, già da diversi giorni è iniziato il dibattito su chi tra pochi mesi meriterà più di altri di ricevere il Pallone d’Oro per quanto fatto nell’ultimo anno.

Tra i più gettonati, si fanno soprattutto i nomi di Bellingham e Vinicius Junior in quanto vincitori e protagonisti delle ultime edizioni di Champions League e Liga spagnola. Per lo stesso motivo anche Toni Kroos verrà preso in considerazione, così come Carvajal che in più ha pure trionfato all’Europeo di Germania con la sua Spagna.

Altri profili molto quotati, poi, sono quelli del solito Mbappé, ma anche di Rodri e Foden che hanno disputato in Premier League una stagione incredibile, dando continuità anche agli Europei. Dopo la vittoria della Coppa America, anche il nome di Leo Messi è tornato all’intero della lista dei possibili vincitori, anche se dall’Argentina chi meriterebbe più di chiunque altro di essere preso in considerazione è Lautaro Martinez.

In pochi hanno considerato nelle ultime settimane l’attaccante dell’Inter tra i possibili candidati al Pallone d’Oro. Ripercorrendo rapidamente la stagione dell’argentino, però, i requisiti per impensierire gli altri avversari ci sono tutti.

Iniziamo dal rendimento avuto con la maglia dell’Inter, con la quale da Capitano ha sollevato ben due titoli: Serie A e Supercoppa Italiana. In campionato Lautaro è stato eletto come miglior calciatore della stagione grazie alle 24 reti che per la prima volta in carriera gli hanno consentito di vincere il titolo di capocannoniere. Allargando lo sguardo a tutte le altre competizioni a livello di club, inoltre, l’argentino ha messo a segno altri 3 gol, 1 in Supercoppa e 2 in Champions League.

Con la maglia dell’Argentina, Lautaro ha poi conquistato il suo terzo titolo stagionale da grande protagonista. Partendo quasi sempre dalla panchina, l’attaccante ha firmato ben cinque reti in Coppa America vincendo anche in questo caso la Scarpa d’Oro come miglior marcatore del torneo. Riscattando un Mondiale 2022 condizionato da un serio problema alla caviglia, il capitano dell’Inter ha infine deciso la finale della scorsa notte con il gol vittoria per l’Argentina.

Mettendo a tacere chi lo aveva criticato per le poche reti segnate in partite decisive, Lautaro ha raggiunto adesso la sua dimensione più alta diventando leader anche in Nazionale. Perché, dunque, un calciatore con questi numeri e trofei messi in bacheca non dovrebbe essere considerato tra i super favoriti alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro?