Pezzali fa il gioco della torre: “Conte-Eriksen? Butto giù il danese. Di Conte vanno sposate anche le incongruenze”

E’ peggio dello scontro tra maggioranza e opposizione, soprattutto perché – qui – non si sa chi sia la maggioranza e chi l’opposizione, e soprattutto sono vietati i rimpasti e i cambi di casacca: nel dilemma-Eriksen all’Inter c’è il partito dei contiani (ovverosia quelli che scagionano Conte e attribuiscono tutte le responsabilità del flop di Eriksen a Eriksen) e c’è quello degli eriksenisti, non c’è alternativa, non c’è grigio o via di mezzo. E a questo singolare gioco della torre, intervistato oggi a Tutti Convocati su Radio 24, ha partecipato anche il cantautore Max Pezzali, noto tifoso interista.

Ha detto Pezzali, interrogato sull’argomento: “Tra Conte ed Eriksen chi butto giù? Eriksen. E’ stato un grande acquisto, ma era plausibile dall’inizio che non fosse funzionale al calcio di Conte”, spiega. E poi, parlando stavolta del mister, aggiunge: “Lui è così, prendere o lasciare, se sposi lui devi sposare anche le sue apparenti incongruenze”.

