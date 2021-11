Repubblica – Non solo PIF per l’Inter: spunta anche Pallotta

In corsa anche l'ex patron giallorosso?

Clamorosa indiscrezione lanciata da La Repubblica quest'oggi, secondo coi il ricchissimo fondo saudita PIF , fresco di acquisizione del Newcastle in Premier League, non sarebbe il solo interessato all'acquisizione dell' Inter .

Secondo il quotidiano infatti, stuzzicato dalle difficoltà economiche di Suning e dall'appeal rinato intorno all'Inter per lo Scudetto e gli ottavi di Champions League, anche James Pallotta, e presidente della Roma, sarebbe interessato a diventare socio di maggioranza. Un possibile acquirente quindi che certo non infiammerà i tifosi come PIF, anche e soprattutto per la spiacevole esperienza con i giallorossi.