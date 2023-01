PODCAST – La prima volta in cui Inter e Milan si sono contese la Supercoppa Italiana

Il racconto della prima - ed unica - volta di un derby in finale di Supercoppa Italiana

In attesa della finale di mercoledì, in questo podcast speciale vi raccontiamo la prima volta in cui Inter e Milan si sono contese la Supercoppa Italiana! 6 agosto 2011, finale a Pechino: l'estate delle due squadre, i due allenatori, il calciomercato e la partita.