Per battere il Manchester City, questa sera l’Inter dovrà fare un’impresa. I giocatori dovranno disputare una prova sostanzialmente perfetta, performando ai propri massimi livelli. Ma potrebbe non bastare. Ecco perché il popolo nerazzurro, ancora una volta, ha deciso di far sentire la sua vicinanza alla squadra, per incitarla e guidarla verso una missione che sulla carta sembra impossibile. Da Istanbul fino a Milano. In particolare, Piazza Duomo è già piena di tifosi interisti, carichi e volenterosi di trasmettere il proprio sostegno ai calciatori con diversi cori.