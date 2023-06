Nessuno scenario può essere escluso a priori. Tutto può accadere in una partita secca, in una finale. Ecco perché la possibilità di andare ai calci di rigore non è poi così remota, anzi… Probabilmente l’Inter e i suoi tifosi metterebbero la firma per giocarsi il trofeo alla lotteria conclusiva: a prescindere da tutto, si tratta quasi sempre di un 50 e 50. I valori sul campo vengono praticamente azzerati, anche se non proprio del tutto.

RIGORISTI – Inzaghi allora avrà sicuramente preparato la gara tenendo conto di questa eventualità. Forse, quindi, la (ormai quasi certa) scelta di lanciare Dzeko titolare e Lukaku a partita in corso può essere letta (anche) in quest’ottica. Avere a disposizione un cecchino infallibile – 18 penalty su 18 da quando veste nerazzurro – come Big Rom può rivelarsi decisivo in caso la sfida si dovesse risolvere dagli undici metri. Un discorso simile può essere fatto per Mkhitaryan, che in carriera ha trasformato 12 rigori sui 15 calciati. Gli altri due specialisti sono Calhanoglu (27 reti su 30 tentativi) e Lautaro Martinez (11 su 17), spesso incaricato di battere – e segnare – penalty pesantissimi (i due con l’Argentina al Mondiale o quello in Supercoppa contro la Juventus nella passata stagione). In caso si arrivasse alla serie da 5 più eventuale oltranza, si potrebbe fare affidamento su Dzeko (11 su 21, anche se difficilmente resterà in campo 120′), Barella (4 su 5), Skriniar (5 su 5), Dimarco (9 su 12 ai tempi delle giovanili) e Dumfries (3 su 3).

ONANA O HANDANOVIC? – Infine, c’è il capitolo portiere. Ovviamente Onana giocherà la partita nella sua interezza, a meno di espulsioni o infortuni. Ma se si dovesse restare in parità allo scadere dei supplementari con ancora una sostituzione a disposizione, Inzaghi potrebbe decidere di inserire Handanovic? I numeri sostengono questa possibilità. Il portiere camerunese ha subito 26 gol sui 33 rigori calciati contro in carriera, mentre il capitano nerazzurro è da sempre uno specialista: i 32 penalty disinnescati in Serie A lo hanno reso il recordman all-time del campionato italiano.

I rigori sono una lotteria, una sfida in cui è impossibile fare pronostici. Al momento sono solo un’eventualità. Ma, in caso, è meglio farsi trovare pronti.