Inter-Sampdoria, le ultime sulle probabili formazioni: ampio turn-over per Conte

La sfida è in programma domani alle ore 18

Con il tricolore in cassaforte, però, ci sarà senza dubbio spazio per qualche calciatore meno impiegato sino ad ora. Questo già a partire dalla prossima giornata, dato che nella partita con la Sampdoria, in programma domani alle ore 18, il tecnico opterà per un ampio turn-over: stando a quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia, Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Ahsley Young ed Alexis Sanchez.