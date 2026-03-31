31 Marzo 2026
Probabili formazioni Inter-Roma: rientra Bastoni, Lautaro scalpita
Le possibili scelte di Chivu e Gasperini
Nella sera di Pasqua, l’Inter ospita la Roma a San Siro per la gara al rientro dalla sosta, valida per la 31ª giornata di Serie A. Chivu dovrebbe contare sul rientro di Lautaro Martinez, dovrà probabilmente ancora fare a meno di Mkhitaryan. Non ci sarà neanche Carlos Augusto, squalificato per l’ammonizione da diffidato a Firenze.
5 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
55% Thuram 45% Pio Esposito
Squalificati
Carlos Augusto
indisponibili
Mkhitaryan (da valutare)
diffidati
Sucic
Roma 3-4-2-1
Formazione99 – Svilar 23 – Mancini 5 – Ndicka 22 – Hermoso 19 – Celik 8 – El Aynaoui 4 – Cristante 12 – Tsimikas 61 – Pisilli 7 – Pellegrini 14 – Malen Giampiero Gasperini
Panchina
95 Gollini, 70 De Marzi, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 2 Rensch, 92 El Shaarawy, 20 Venturino, 3 Angelino, 78 Vaz, 68 Arena, 97 Zaragoza
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Konè, Wesley
diffidati
El Aynaoui, Mancini
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: