Intervistato all’interno del Campus Podcast di Macron, l’ex arbitro Nicola Rizzoli ha affrontato tantissime tematiche legate all’arbitraggio e non solo. Durante la chiacchierata, mentre si parlava delle proteste dei giocatori, Rizzoli è tornato su un famoso episodio che lo aveva visto protagonista, durante il derby Inter-Milan del 2012, terminato poi 4-2 a favore dei nerazzurri. Ecco le sue parole.

“In un derby, fischiai un rigore in cui mi sembrò che Boateng spostasse la palla con l’esterno e Julio Cesar arrivasse in ritardo travolgendolo. Lui venne da me di corsa e io mi aspettavo la protesta classica, forte. Invece mi disse solo: ‘Rizzo, hai preso un granchio’, mi diede una pacca sulla spalla e se ne andò. Io lì capii dal tipo di protesta di aver sbagliato. Lo guardai e gli dissi: ‘Se ho sbagliato mi dispiace’. Poi con Julio scherziamo ancora su quell’episodio, in questi casi si crea anche un rapporto particolare. Ci siamo visti anche recentemente e abbiamo fatto ancora una battuta su quell’episodio”.