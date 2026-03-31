Da ormai un paio di settimana si parla con insistenza dell’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è diventato in breve l’obiettivo principale dei blaugrana, che però non avranno vita facile nell’eventuale trattativa con i nerazzurri, forti della posizione del giocatore che, per ora, non sembra intenzionato ad andare via. Nell’ipotesi in cui si apra la trattativa, secondo il portale catalano El Nacional il Barcellona valuterebbe l’inserimento di almeno una contropartita tecnica nell’affare, in modo tale da abbassare la cifra cash richiesta dall’Inter.

A questo proposito, uno dei nomi in discussione sarebbe quello di Dani Olmo. L’impiego del classe 1998 in questa stagione è diminuito sensibilmente a causa dell’esplosione di Fermín López, considerato attualmente un intoccabile della rosa. L’Inter potrebbe quindi approfittarne, portando a Milano un centrocampista offensivo di grande qualità e capace di garantire ottimi numeri a livello di gol e assist.

Anche se, è bene ribadirlo, si parla di un’ipotesi nell’eventualità in cui i due club iniziassero a trattare. Nonostante l’ottimismo che trapela dalla Spagna, per il momento, come scritto all’inizio, Bastoni non ha mostrato interesse a lasciare l’Inter e i nerazzurri non spingono per l’addio.