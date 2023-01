La promessa dell’Inter a Zhang: sempre il 100% come in Supercoppa

La vittoria in Supercoppa contro il Milan non è servita solo a mettere in bacheca un altro trofeo, il quarto dell'era Zhang. Ha cementato il gruppo, ridando quella scintilla che nella prima parte di stagione sembrava un po' persa. L'Inter ora è consapevole di essere forte, di poter mettere in difficoltà chiunque. E di poter puntare in alto.