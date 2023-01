Steven Zhang nella storia dell’Inter: è tra i presidenti più vincenti di sempre

Si può dire quello che si vuole dell'esperienza di Steven Zhang come presidente dell'Inter. Ma certamente non si possono negare il suo impegno e la sua passione per i colori nerazzurri. Al di là delle difficoltà economiche infatti, la squadra sotto la sua guida è passata da anni di nulla assoluto ad una competitività assodata e continuata nel tempo. Questo è il terzo anno consecutivo con almeno un trofeo, mentre 4 stagioni fa la vittoria non arrivò per un soffio, con la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Insomma non comprerà campioni, non sborserà cifre folli, ma l'organizzazione societaria fortemente voluta da Zhang sta dando i suoi frutti. Tanto da elevare il giovane rampollo nell'élite dei grandi presidenti dell'Inter.