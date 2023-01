Mercato – Kessie-Brozo scambio complicato, ma l’ivoriano vuole l’Inter

Le ultime sul possibile scambio

Pietro Magnani

Non perde fascino la pista che potrebbe portare Kessie all'Inter. Lo scenario di uno scambio con Brozovic resta molto complesso, ma non impossibile, anche secondo il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Secondo quanto raccolto da Pedullà infatti, Kessie è il primo nome in lista alla lista dei desideri nerazzurri. O meglio in quella dei "sogni", visto che al momento non ha la disponibilità economica per acquistarlo. Ed è per questo che, per arrivare al pallino senza ingenti esborsi economici, avrebbe preso forma l'idea di uno scambio con Brozovic. Il croato piace da anni in Catalogna, anche se i blaugrana al momento starebbero tenendo d'occhio anche Gundogan.

Kessie dal canto suo, se potesse scegliere, spingerebbe per andare all'Inter e tornare in Italia. Vedremo se la sua volontà riuscirà a far svoltare l'operazione oppure no.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La possibilità di questo scambio, che sta dividendo parecchio i tifosi, è molto remota. Tuttavia potrebbe far comodo ad entrambi i club, che necessiterebbero di nuova linfa a centrocampo. Al Barca servirà qualcuno per il post Busquets, mentre all'Inter, ora che ha trovato questo super Calhanoglu, servirebbe una mezzala molto più fisica. Improbabile, se non impossibile, che si imbastisca già a gennaio, ma in estate mai dire mai. Entrambi i club sono in difficoltà economica e dovranno inventarsi forme creative per puntellare la rosa senza spendere troppo. E uno scambio potrebbe essere la strategia più semplice in tal senso.