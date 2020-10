GdS – Test rapido antigenico: come cambia il protocollo Covid-19

Arrivano importanti novità sul protocollo Covid-19 per la Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport la FIGC ha dato il via liberi per ulteriori controlli nei confronti dei giocatori per evitare focolai e contagi durante i match. Potranno essere utilizzati infatti – oltre ai classici test molecolari, ovvero i tamponi – altri test a risposta rapida di tipo antigenico.

La sensazione è che i classici tamponi andranno sempre effettuati a 48 ore dal match, mentre i test rapidi a ridosso della partita, per essere sicuri che un giocatore risultato negativo al tampone non possa contagiare compagni ed avversari. Una doppia conferma. Cambiano inoltre anche i tempi di isolamento: 10 giorni dalla certificazione del contagio in caso di tampone negativo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<