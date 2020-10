Inter-Parma, le probabili formazioni: ritorna Gagliardini? Eriksen titolare, difesa inedita

Si ritorna in campo per la sesta giornata di Serie A. L’Inter di Antonio Conte vuole trovare continuità almeno in campionato dopo lo 0-2 contro il Genoa di settimana scorsa, e di fronte ci sarà il Parma di Fabio Liverani, che dovrà fare conto con molte assenze.

Assenze che sono protagoniste anche in casa Inter: sarà infatti assente Romelu Lukaku per la prima volta in stagione ed al fianco di Lautaro dovrebbe agire Ivan Perisic nel ruolo inedito di seconda punta. Alle loro spalle nuova chance per Eriksen, con Barella ed il ritrovato Gagliardini in mediana. Difesa mai vista: De Vrij, Ranocchia e Kolarov davanti ad Handanovic.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Lautaro, Perisic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho

