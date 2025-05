A Parigi si sentono la Champions in tasca: “Sfilata pronta”

A Parigi la fiducia sembra essere alle stelle in vista della finale di Champions League tra Psg-Inter di sabato 31 maggio a Monaco. Dopo il tentativo fallito nel 2020 contro il Bayern Monaco, il club parigino sogna di poter sollevare la prima Champions della sua storia contro i nerazzurri.

In città, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, è già tutto pronto per la grande festa. In barba alla scaramanzia, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha già annunciato che nei prossimi giorni la Torre Eiffel verrà illuminata coi colori del Psg e non solo: “Dopo i titoli in campionato e in Coppa di Francia, tutta Parigi è con i giocatori per conquistare la Champions! Per sostenerli, ho deciso di illuminare la Torre Eiffel con i colori del Psg sabato sera. Scintillerà a ogni gol parigino”.

Per ragioni di ordine pubblico, inoltre, da giorni si lavora ad un piano di sicurezza per garantire tranquillità in caso di sfilata. Il corteo, come spiegato dalla rosea, verrà eventualmente allestito “domenica sugli Champs Élysées. Il sogno è una foto sotto l’Arco di Trionfo con quella coppa mai vista, inseguita per anni, rincorsa adesso più che mai”.

Insomma, a Parigi sono piuttosto convinti che a sollevare la Champions nella notte di Monaco saranno Luis Enrique e i suoi ragazzi. Uno stimolo in più per l’Inter per cercare di rovinare la festa del popolo parigino e rendere amara la presunzione con cui stanno approcciando questa finale.