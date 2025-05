Luis Henrique SUBITO all’Inter: fissate le visite mediche

Tra pochissimi giorni, ad inizio giugno, si aprirà la sessione di mercato straordinaria che sarà breve ma molto utile per le squadre iscritte al Mondiale per Club per poter formalizzare alcuni colpi e presentarsi al torneo negli Stati Uniti con i giusti nuovi innesti: tra queste squadre c’è anche l’Inter pronta con due volti nuovi.

Il primo è già noto ed è Petar Sucic che ha già svolto a febbraio le visite mediche a Milano, il secondo invece è l’esterno brasiliano Luis Henrique. Dopo una lunga trattativa nelle ultime ore l’Inter ha raggiunto un accordo con il Marsiglia per la cessione del cartellino del talento classe 2001 e ora sono pronte anche le visite mediche.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, l’Inter ha già fissato le visite mediche di Luis Henrique per la prossima settimana. Si svolgeranno quindi subito dopo la finale di Champions League e in questo modo i nerazzurri avranno tempo per formalizzare il colpo dal primo al 10 di giugno.