Quanto ha già incassato l’Inter dal Mondiale per Club

Questa mattina l’Inter ha diffuso i dati del bilancio di questa stagione dei primi nove mesi, con scadenza allo scorso 31 marzo 2025. Numeri estremamente positivi quelli fatti registrare dal club nerazzurro, non solo in termini di ricavi da sponsor in aumento rispetto allo scorso esercizio finanziario, ma anche per quanto riguarda gli incassi legati al rendimento tra le competizioni.

Al ricco bottino del club nerazzurro, peraltro, quest’anno si aggiunge quello in arrivo dalla Fifa per la partecipazione della formazione di Simone Inzaghi la prossima estate al nuovo Mondiale per Club. Come annunciato dall’Inter con l’ultimo aggiornamento finanziario, “il montepremi garantito per la partecipazione della squadra alla Coppa del Mondo FIFA per Club 2025 ammonta a 24,35 milioni di dollari, al lordo di eventuali ritenute alla fonte e altre spese direttamente deducibili”.

Nel cambio con l’euro, dunque, l’Inter si può già considerare in cassa circa 21,5 milioni di euro. Come precisato successivamente dal club nerazzurro, ulteriori ricavi dipenderanno chiaramente da quello che sarà il percorso della squadra interista all’interno della competizione. Ricordiamo, dunque, che l’Inter dovrà vedersela con River Plate, Monterrey e Urawa Reds nel proprio girone, per cercare di andare il più avanti possibile nel Mondiale.