Quante partite salterà Mkhitaryan con l’Inter

Questo pomeriggio l‘Inter ha confermato le brutte sensazioni che già circolavano da ore intorno alle condizioni di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha riportato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra e dovrà rimanere in infermeria per un mese circa. Uno stop che gli impedirà di essere dunque disponibile sia per il derby con il Milan che per la sfida Champions con l’Atletico Madrid.

Stando alle prime previsioni, potrebbero essere addirittura otto gli incontri ufficiali che Mkhitaryan sarà costretto a perdersi. Ad oggi, infatti, l’obiettivo del centrocampista è quello di rientrare a disposizione per inizio dicembre. Il 3 dicembre è in programma la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, gara in cui difficilmente verrebbe comunque rischiato. Pertanto, è il match tra Inter-Como del 6 dicembre quello che potrebbe finalmente far rivedere Mkhitaryan tra i convocati di Cristian Chivu.