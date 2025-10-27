Chi è Sozza, l’arbitro di Inter-Fiorentina: l’ultima volta fu polemica

Questo mercoledì 29 ottobre l’Inter sarà chiamata a tornare subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione in programma a San Siro alle 20.45 contro la Fiorentina. Quest’oggi, dunque, l’Aia ha diramato le designazioni arbitrali della nona giornata di Serie A.

Riflettori puntati soprattutto sull’arbitro di Inter-Fiorentina, considerata l’enorme polemica arbitrale che ha coinvolto i nerazzurri nell’ultima partita contro il Napoli per il clamoroso errore dell’arbitro Mariani e dell’assistente Bindoni in occasione del rigore concesso agli azzurri nel contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan.

Ad arbitrare Inter-Fiorentina sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara verrà coadiuvato in campo dagli assistenti Costanzo e Passeri e dal IV Ufficiale Fourneau. Var affidato a Ghersini, mentre Chiffi agirà come AVar.

I precedenti in campionato sono sicuramente incoraggianti per l’Inter che con Sozza come arbitro ha messo di fila ben cinque successi su cinque incontri disputati. L’ultima gara diretta dal fischietto di Seregno, però, risale ad una polemica finale di Supercoppa Italiana dello scorso 6 gennaio in Arabia Saudita vinta dal Milan sui nerazzurri per 2-3, ricordata in particolare per il famoso episodio Morata-Asllani da cui scaturì una rete rossonera.