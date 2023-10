Quanto costa mantenere San Siro a Inter e Milan?

Nei giorni scorsi sono state approvate da parte dell’area sport del Comune di Milano le cifre dello ‘scomputo opere’ per quanto riguarda San Siro, cioè la somma complessiva che il municipio restituisce di anno in anno ad Inter e Milan rispetto all’affitto pagato dai due club per i costi di manutenzione sostenuti per lo stadio.

Come spiegato da Calcio&Finanza, infatti, Inter e Milan – per mezzo di una società partecipata al 50% – fino al 2030 sono legati allo stadio da un contratto di concessione che solamente due anni prima della scadenza potrà essere eventualmente rescisso.

La cifra complessiva approvata dal Comune equivale a 6.079.938,68 (I.V.A. al 22% inclusa) euro, di cui 3.039.969,34 euro a favore di F.C. Internazionale Milano Spa e 3.039.969,34 euro a favore di A.C. Milan Spa. Tali spese anticipate dai club e coperte successivamente dal municipio milanese, equivalgono non solo a interventi di manutenzione straordinaria sul Meazza, ma anche per eventuali aggiornamenti sulla struttura.