Allegri risponde a Marotta: “E’ normale che lo faccia”

Alla vigilia di Milan-Juventus, gara che l’Inter guarderà comprensibilmente con grande attenzione, Massimiliano Allegri non si è voluto tirare indietro dinnanzi alle parole che Beppe Marotta aveva rivolto nei giorni scorsi verso la sua squadra. L’amministratore delegato nerazzurro aveva infatti indicato la formazione bianconera come la favorita allo scudetto, poiché libera da impegni europei a differenza delle diretti concorrenti.

A tal proposito, riprendendo anche le stesse parole pronunciate da Pioli, Allegri ha voluto rispondere in conferenza stampa: “È normale che lo facciano, uno è l’allenatore del Milan e l’altro il direttore generale dell’Inter. L’obiettivo nostro è fare più punti possibili per arrivare a fine maggio ed essere tra le prime quattro, intanto godiamoci la sfida contro il Milan e vediamo cosa saremo capaci di fare”.

L’allenatore toscano, poi, ha rilanciato i suoi pronostici sul campionato: “La curiosità è vedere che partita faremo in uno stadio stracolmo contro una squadra che non dico che è la favorita ma un delle tre favorite per la vittoria del campionato con Inter e Napoli”.