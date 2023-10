In occasione dell’intervista rilasciata questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ancora una volta e a distanza di tantissimi anni a Fabio Capello è stato chiesto di parlare dei famosi scudetti tolti alla Juventus nel 2006 nell’ambito dello scandalo dovuto a Calciopoli. Il tecnico, anziché smorzare le polemiche, ha invece rilanciato con dure accuse sull’assegnazione degli stessi.

Un chiaro attacco frontale all’Inter cui è stato giustamente assegnato lo scudetto 2005/06, come decretato ufficialmente dalla Federcalcio. Nonostante ciò, Capello sembra non aver ancora digerito quanto accaduto ed ha accusato i nerazzurri per il titolo ricevuto: “Quei campionati li abbiamo vinti sul campo. Li abbiamo vinti sul campo e li hanno regalati a qualcun altro”.