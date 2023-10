Un altro stop in casa Torino che all’ultimo momento deve rinunciare anche a Yann Karamoh per la sfida di oggi contro l’Inter. I granata hanno comunicato che l’ex interista non è stato convocato per un sovraccarico al muscolo retto femorale destro e dunque si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprendeva già Duvan Zapata, Buongiorno e Djidji.

Ecco dunque le probabili formazioni di Torino-Inter:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Pellegri. All. Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi