L’Inter torna in campo per la prima di un lungo ciclo di partite cruciali. Nella 9a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Torino di Juric, desideroso di vendicare il Derby perso in modo deludente contro la Juventus.

Inzaghi conferma le ultime indiscrezioni della vigilia, rinunciando a due titolari: Bastoni e Dumfries. Al loro posto giocheranno De Vrij, con Acerbi sposta sul centro-sinistra, e Darmian. Barella, invece, vince il ballottaggio con Frattesi. In attacco ci sarà la solita coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez.

Il Torino deve rinunciare a Zapata e Karamoh, con Juric che si affida a Pellegri unica punta, supportato da Vlasic e Seck. Sugli esterni ci saranno i due ex nerazzurri, Bellanova e Lazaro.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Inter: