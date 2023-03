I quarti regalano 20 milioni all’Inter: cambiano le strategie del club?

Lo storico ritorno ai quarti di finale di Champions League è un grande traguardo per l’Inter anche per quanto riguarda le questioni extra-campo. Il passaggio del turno, infatti, permetterà ai nerazzurri di incassare 20 milioni di euro. Aria fresca per le casse del club.

Secondo il sito gazzetta.it, la cifra sarebbe la somma del premio di accesso ai quarti, dell’aumento della quota di market pool della UEFA e dell’incasso di San Siro per la prossima gara europea. Soldi che in parte copriranno i mancati introiti dell’insolvente Digitalbits e che potrebbero avere effetti anche sulle future strategie di mercato.

In uscita, la cifra potrebbe essere utile per ridurre la necessità di incassi dal calciomercato. Di sicuro la società imporrà delle limitazioni e non sono da escludere delle cessioni sostanziose, con Brozovic e Dumfries i principali indiziati. I 20 milioni potrebbero modificare leggermente la situazione. Anche in entrata, dove il futuro dell’Inter è ancora tutto in divenire.