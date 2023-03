Juventus-Inter, designato l’arbitro Chiffi: i precedenti

Non c’è molto tempo per festeggiare lo storico successo in Champions League contro il Porto. Domenica alle 20.45, l’Inter tornerà in campo a San Siro nel derby d’Italia contro la Juventus, valido per la 27a giornata di Serie A. L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova

Discreti i precedenti dell’Inter con il fischietto veneto. Nei 12 precedenti tra Coppa Italia e Serie A, sono arrivate 7 vittorie dei nerazzurri, 4 pareggi e 1 sola sconfitta, nel derby di andata di questa stagione. L’ultimo precedente è il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, dello scorso 31 gennaio, vinto 1-0 dai nerazzurri.

Domenica sera, al fianco di Chiffi ci saranno gli assistenti Preti e Berti, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. Al VAR, invece, ci sarà Mazzoleni, con Piccinini nel ruolo di AVAR.