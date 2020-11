Rafinha: “La presenza di Icardi mi ha spinto a venire al PSG. Mi ha aiutato molto”

Rafinha, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a Telefoot in una doppia intervista con Mauro Icardi. Nel corso della chiacchierata, il brasiliano ha elogiato l’ex capitato nerazzurro e si è soffermato sulla sua decisione di vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Una decisione che ha preso anche per la presenza di Icardi.

Queste le sue parole: “Icardi mi ha aiutato molto. È vero che sono stato molto fortunato e devo ammettere che la sua presenza mi ha spinto a venire qui“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<