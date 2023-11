Non solo il ranking UEFA: l’Inter continua a crescere in ogni graduatoria. L’ultima prova è il ranking mondiale per club che viene stilato dall’IFFHS, federazione internazionale di storia e statistica calcistica, che ha aggiornato la sua graduatoria. La finestra temporale presa in considerazione è quella che va dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

Ebbene, l’Inter si trova nella top 5, al quarto posto in classifica, avendo collezionato 241 punti. Davanti ai nerazzurri l’Al Ahly terzo (244), il Real Madrid secondo (288) e il Manchester City campione d’Europa primo (296). Un balzo, quello della Beneamata, dovuto principalmente allo straordinario cammino in Champions League della stagione passata.

Per trovare altre italiane bisogna scendere alla Fiorentina nona (200) e finalista di Conference League, poi la Roma tredicesima (194,5) finalista di Europa League. Posizione numero 21 per la Juventus, a quota 178 punti.