Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro fra Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Sul tavolo il progetto nerazzurro di costruire un nuovo stadio a Rozzano. Permangono alcune complessità tecniche, come la viabilità e i parcheggi, ma pare che Fontana sia rimasto favorevolmente impressionato da quanto gli è stato prospettato.

Di diverso avviso, e questa non è una sorpresa, il sindaco di Milano, Beppe Sala. Quest’ultimo ha espresso tutta la sua contrarietà all’ipotesi che Inter e Milan costruiscano il nuovo impianto lontano dal capoluogo lombardo, rispettivamente a Rozzano e San Donato.

“Le società possano andare a fare lo stadio dove vogliono. Io ritengo che sia un errore clamoroso non farlo a Milano. Non so di quanti vigili disponga Rozzano, ma come fa a schierarne cento in occasione delle partite? Si stanno raccontando un sacco di frottole, sento dire che le società garantiscono la sicurezza: ma dove? È un errore macroscopico delle due società. Credo, tuttavia, che dal loro punto di vista possano recriminare sul fatto che a Milano ci sia il vincolo e anche sulle nostre lentezze. Non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi. Ma non voglio considerare finita questa partita“.