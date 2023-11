Calhanoglu salta la Germania: gli ultimi aggiornamenti

La sindrome influenzale accusata negli ultimi giorni ha costretto Hakan Calhanoglu a saltare anche la seduta di allenamento odierna, dopo quella di ieri. Per questo motivo il ct della Turchia, Vincenzo Montella, ha deciso insieme al suo staff di non convocarlo per l’amichevole di domani sera contro la Germania.

Il centrocampista nerazzurro, dunque, non salirà sul volo in direzione Berlino e rimarrà in ritiro: l’obiettivo è quello di recuperare per martedì sera a Cardiff, quando la sua nazionale sfiderà il Galles nell’ultimo impegno delle qualificazioni a Euro 2024. La Turchia, in ogni caso, ha già strappato la qualificazione matematica per la competizione continentale che prenderà il via a giugno.