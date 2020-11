Real Madrid-Inter, Lautaro promosso. Le pagelle: “Vivo più che mai. Pericolo costante per Ramos e Varane”

Un super Lautaro Martinez non è bastato all’Inter. Gol e assist per il Toro ieri sera nella partitissima contro il Real Madrid, il numero 10 ha dimostrato di essere all’altezza di palcoscenici importanti e di poter trascinare la squadra anche senza Lukaku. Una prestazione positiva sottolineata anche dai quotidiani sportivi nazionali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Vivo più che ami, la girata è un marchio di fabbrica che esporta volentieri anche in Spagna. Regala l’assist a Perisic, il pallone del 3-2 non gli prende il giro desiderato: pericolo costante per il Real Madrid”

TUTTOSPORT 7 – “Giocare contro Sergio Ramos non è il massimo ma il Toro non molla l’osso e alla fine trova il gol e un assist”

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Il Toro centra il colpo con un gol davvero bello, da grande centravanti. E dopo la rete anche l’assist per il 2-2 di Perisic”.

