Dalla Spagna – Il Real Madrid tira un respiro di sollievo sulle condizioni di Hazard: le ultime

Ha destato parecchia preoccupazione nella panchina del Real Madrid il durissimo colpo subito da Eden Hazard in un contrasto avuto con Marcelo Brozovic, nel corso della partita di ieri sera vinta dai blancos per 3-2 sull’Inter. L’esterno belga, rientrato solamente da pochi giorni a pieno regime dopo un lungo infortunio, ha immediatamente accusato dolore e al minuto 64′ è stato costretto a lasciare il campo anche in virtù di un match giocato al di sotto del suo livello abituale.

Come scritto nel corso della giornata sulle pagine del quotidiano Sport, però, l’infortunio non sembra essere così grave. Dopo aver applicato una borsa del ghiaccio al momento della sostituzione per ridurre immediatamente il dolore, Hazard è stato controllato dallo staff medico del Real Madrid che ha escluso in principio qualsiasi tipo di infortunio. Il calciatore potrà già tornare a disposizione per il prossimo match in campionato della squadra di Zidane.

