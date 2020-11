Fabrizio Romano: “Conte aveva avvisato l’Inter sui tempi d’inserimento di Hakimi. Vi spiego perché il Real lo ha ceduto”

Dopo aver avuto un impatto disarmante nelle primissime battute della stagione, Achraf Hakimi sta incontrando delle comprensibili difficoltà d’inserimento all’interno della nuova esperienza con la maglia dell’Inter. Nulla di preoccupante agli occhi della società, che la scorsa estate per averlo aveva sborsato 40 milioni di euro al Real Madrid e che già era stata avvisata da Antonio Conte su possibili incidenti di percorso nell’ambientamento di un ragazzo che ha davanti a sé enormi margini di crescita. Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha raccontato il retroscena che vede protagonista proprio il tecnico leccese, spiegando una volta per tutte le ragioni che hanno costretto il Madrid a liberarsi di Hakimi.

Questa la sua rivelazione: ” Tempo al tempo, nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma Conte aveva avvisato sulla gestione a lungo termine, ci vorrà tempo e pazienza. Passando anche da serate storte. Perché all’Inter sanno bene che se il Real Madrid ha deciso in estate di venderlo non è certo perché lo ritenesse un giocatore scadente, ma perché aveva bisogno di quei 40 milioni come per Reguilon per coprire le perdite di un’annata tremenda causa Covid”.

