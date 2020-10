Real Madrid, tegola per Zidane: Nacho è infortunato e salterà anche l’Inter. Blancos senza terzini

Non c’è da sogghignare di fronte alle disgrazie altrui, qui: c’è semplicemente da fare della cronaca e da prenderne atto, nonostante l’obiettività del fatto che la notizia interessi strettamente l’Inter, che deciderà di accoglierla come più ritiene. La notizia è la seguente: come riporta l’agenzia di stampa spagnola EFE, il terzino del Real Madrid Nacho Fernandez ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra, che lo terrà lontano dai campi almeno per le prossime quattro partite, ossia le due di campionato contro Huesca e Valencia e quelle di Champions contro il Borussia Monchengladbach e, appunto, l’Inter.

Il problema, per il Real Madrid, è più grave che un semplice infortunio a stagione in corso: con Nacho Fernandez ko, infatti, il tecnico Zinedine Zidane – che ha appena salvato la panchina grazie all’1-3 rifilato al Barcellona nel Clasico – si ritrova senza terzini di ruolo. Per la gara contro il Borussia in Champions il tecnico francese ha già allertato Sergio Santos del Castilla e lo ha portato con sé in Germania. Soluzione che – immaginiamo – verrà riproposta anche nelle occasioni successive, a meno di altri rientri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<