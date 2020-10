Verso Skakhtar-Inter, le ultime da Appiano: Sensi e Sanchez out, tutte le indicazioni di formazione

Il conto alla rovescia indica che manca sempre meno a una partita in cui l’Inter sarà chiamata a dare risposte importanti dopo lo scialbo 2-2 della scorsa settimana contro il Borussia Monchengladbach: il presente, insomma, dice Shakhtar Donetsk-Inter, e i nerazzurri oggi hanno svolto la rifinitura ad Appiano Gentile prima di partire per Kiev dove domani sera, alle ore 18.55, Antonio Conte ritroverà la squadra ucraina che già eliminò in semifinale nella scorsa edizione dell’Europa League. E da Sky Sport arrivano le ultime notizie dallo spogliatoio del centro sportivo nerazzurro, su disponibili, indisponibili e indicazioni di formazione.

Il primo dato è che all’allenamento di oggi non hanno preso parte Stefano Sensi e Alexis Sanchez: i due calciatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e c’è da capire solo se – in vista di domani – potranno quantomeno sedersi in panchina o se saranno completamente out. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di formazione, sulla corsia di destra Achraf Hakimi dovrebbe riprendere il proprio posto da titolare, così come Stefan de Vrij al centro della difesa. Panchina, invece, per Christian Eriksen dopo due apparizioni dal primo minuto: al suo posto, nel 3-4-1-2 davanti alla coppia Lukaku–Lautaro, dovrebbe collocarsi Barella. Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, infine, gestiranno le operazioni in mezzo al campo.

