TMW – L’Argentina verso le sfide a Paraguay e Perù: Scaloni pensa ancora a Lautaro Martinez

In attesa della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e dopo la vittoria esterna contro il Genoa, in casa Inter si pensa anche alla prossima sosta per le Nazionali. In particolare, il CT dell’Argentina Scaloni vorrebbe confermare ancora una volta Lautaro Martinez, secondo quando riportato da TuttoMercatoWeb.

L’Albiceleste dovrà affrontare Paraguay e Perù rispettivamente il 12 ed il 18 novembre prossimi, in occasione delle qualificazioni a Qatar 2022. Non ci sarebbe spazio, nell’idea di lista di Scaloni, per Mauro Icardi, mentre, oltre a Lautaro Martinez, dovrebbero essere presenti altri “italiani” come Gomez, Dominguez, Martinez Quarta, Dybala, Simeone, e De Paul.

