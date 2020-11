Real Madrid-Inter, i quotidiani bocciano Hakimi: “Stordito dal ritorno da ex”

Probabilmente l’uomo più atteso della serata per via del grande ritorno da ex, Achraf Hakimi ha in realtà mancato tutte le aspettative nel match giocato contro il Real Madrid. L’esterno marocchino, oltre all’errore che ha consentito a Karim Benzema di sbloccare il risultato, ha deluso soprattutto per la poca concretezza mostrata in fase offensiva, soffrendo colpo su colpo il duello contro un attentissimo Mendy sulla sua corsia. Per questo motivo, nei giudizi di questa mattina, i principali quotidiani sportivi hanno bocciato la prova di Hakimi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Il passaggio all’indietro che manda in porta Benzema non è giustificabile neppure con il fallo di Mendy. Paga il ritorno a casa, non mette mai in difficoltà il diretto avversario. Ed è impreciso nelle scelte decisive.

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – Il ritorno a Madrid lo stordisce. In un paio di minuti commette due errori imperdonabili. Il primo in attacco, quando sbaglia la scelta finale di un bel contropiede, il secondo quando, con un folle passaggio indietro, lancia Benzema in gol. Da lì, non si riprende più.

TUTTOSPORT 4.5 – Il retropassaggio da cui nasce l’1-0 che cambia la partita vale da solo la bocciatura. Per il resto si mostra contratto, come se pagasse l’emozione da ex.

PASSIONE INTER 4 – Un errore da matita rossa che segna in maniera indelebile il suo ritorno a Madrid. Un retropassaggio horror, un cioccolatino per un attaccante letale come Benzema. Ma non solo perché il grande ex della sfida sbaglia anche altri passaggi e assist davvero semplici.

