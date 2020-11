Real Madrid-Inter, Lautaro (Inter TV): “Manca qualcosa. Gol? Se la squadra non vince non serve”

E’ stato sicuramente uno dei migliori in campo con la rete del 2-1 e poi l’assist per Ivan Perisic per il 2-2. Lautaro Martinez era l’uomo più atteso di questo Real Madrid-Inter e non ha fallito nonostante la sconfitta per 3-2.

Ai microfoni di Inter TV ha commentato così: “Prestazione positiva? Non ci basta. Abbiamo fatto di tuto per vincere con una pressione alta, però vuol dire che manca qualcosa e dobbiamo lavorare. Pensare al campionato, abbiamo una partita difficile contro l’atalanta, poi la sosta per le nazionali. Quando torniamo ci sono tante partite importanti per la stagione”.

PRESTAZIONE PERSONALE – “Sono contento ma penso sempre alla squadra. Quando uno fa gol è contento perché è il compito dell’attaccante, ma se la squadra non vince non serve. Oggi non sono contento nonostante il gol e l’assist ma ora pensiamo alla prossima partita”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi