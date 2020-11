Real Madrid-Inter, Cambiasso: “Real più abituato a giocare queste partite”

Il doppio ex di Inter e Real Madrid Esteban Cambiasso ha detto la sua sul match giocato dalla squadra di Antonio Conte: “Purtroppo i due subentrati hanno confezionato il gol della vittoria, l’Inter ha fatto cambi ruolo per ruolo, non credo che sia peggiorata con le sostituzioni, ma il Real ha avuto una marcia in più con la giocata del 3-2”.

ABITUDINE – “Tutta la settimana il Real Madrid ha parlato di finale, diciamo che l’abitudine a giocare queste partite è diversa, gli spagnoli sono più abituati a giocare partite del genere, da dentro o fuori, l’Inter ancora no”.

DIFFERENZA – “Il calciatore che deve essere marcato continua a segnare, mi riferisco a Sergio Ramos, fa la differenza come un attaccante, se segni cento reti non è mai per caso”.

