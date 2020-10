Real Madrid, prima tegola verso l’Inter. Infortunio per Carvajal: i dettagli

Il Real Madrid rischia di trovarsi scoperta sulle fasce laterali nella prima parte di stagione, dato che ha perso per infortunio il terzino Daniel Carvajal. A comunicarlo è stata la stessa società spagnola sul proprio sito ufficiale, annunciando: “Dopo i test effettuati, è stata diagnosticata una lesione al legamento laterale interno del ginocchio destro. La situazione è in evoluzione”.

Una prima tegola in vista della fase a gironi di Champions League, in cui il Real si troverà ad affrontare l’Inter, e che potrebbe aumentare i rimpianti per la cessione di Achraf Hakimi, ceduto ai nerazzurri durante l’ultima sessione di mercato e subito protagonista con la formazione di Antonio Conte.

