Recupero lampo: Inzaghi ritrova SUBITO l’attaccante

Periodo non fortunato in casa Inter per quanto riguarda gli infortuni. Contro la Lazio, in Coppa Italia, Inzaghi dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, come Sommer, Carlos Augusto, Thuram e Zalewski, che sembrava essere pronto all’esordio da titolare.

In ogni caso, c’è anche qualche buona notizia per il tecnico nerazzurro, che in panchina ha subito ritrovato Joaquin Correa. Per l’argentino, uscito per un problema al ginocchio sinistro sabato sera, all’intervallo di Inter-Genoa, è stato scongiurato il rischio di una lesione.

Le buone notizie per il Tucu sono arrivate dopo gli esami strumentali di ieri, con l’attaccante che è regolarmente a disposizione per i quarti di finale di Coppa Italia. Correa, tuttavia, partirà dalla panchina, con l’attacco affidato alla coppia Taremi-Arnautovic.