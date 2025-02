Le formazioni UFFICIALI di Inter-Lazio: turnover quasi totale

Tutto pronto a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Una gara importante per i nerazzurri, che arriva a pochi giorni dalla conquista della vetta della Serie A, con all’orizzonte lo scontro diretto contro il Napoli.

Anche per questo motivo, Inzaghi opta per un ampio turnover, facendo riposare quanti più titolari possibili, al netto delle assenze. Straordinari, dunque, solo per Josep Martinez, Pavard e Dimarco. Davanti, la coppia d’attacco Taremi-Arnautovic, già vista contro l’Udinese agli ottavi, lo scorso dicembre.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: