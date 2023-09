Retroscena Sommer: ecco PERCHÉ ha scelto l’Inter

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Yann Sommer ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia dell’Inter e dell’imminente Derby contro il Milan. Il portiere svizzero si è soffermato anche sulla lunga trattativa che in estate lo ha portato a Milano.

Queste le sue parole in merito:

SCELTA INTER – “Perché ho scelto l’Inter? Perché l’Inter è… l’Inter. Significa tradizione, forza ed eccellenza. Quando ho scelto il nerazzurro, ho guardato la situazione nel complesso: il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me”.

TRATTATIVA – “Non ho mai avuto paura di non venire, durante la trattativa ero molto sereno. Non so bene cosa sia successo tra i club, ma avevo fiducia di raggiungere il posto che volevo: questo”.