Sanchez assente in allenamento: il motivo non farà felice Inzaghi

I 90 minuti giocati da Alexis Sanchez nella gara disputata con la Nazionale Cilena contro la Colombia, hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo all’Inter. Dal Cile, infatti, erano venute fuori la scorsa settimana delle voci preoccupanti in merito al suo stato di salute, successivamente smentite sia dal club nerazzurro che dal commissario tecnico Eduardo Berizzo.

Il match giocato per intero con la sua selezione dal Niño Maravilla non ha però chiuso definitivamente il caso aperto intorno al calciatore. L’Inter, va ricordato, non aveva gradito la risposta di Sanchez alla chiamata della Nazionale Cilena nonostante l’invito che lo stesso club gli aveva rivolto a rimanere ad Appiano Gentile per migliorare la sua condizione fisica.

Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, si aggiunge un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia riportato dal centravanti cileno. Come svelato da Sky Sport, quest’oggi Alexis Sanchez è stato l’unico interista a non prendere parte all’allenamento dell’antivigilia del derby. Questo perché in seguito alla partita giocata con la Colombia, l’attaccante ha riscontrato alcune difficoltà logistiche con il volo che lo avrebbe dovuto riportare immediatamente a Milano.

L’ex Marsiglia, dunque, dovrebbe riaggregarsi in gruppo solamente nella giornata di domani a 24 ore dallo scontro diretto con il Milan.