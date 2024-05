Reuters: “Oaktree non programma di cedere subito l’Inter”

Dopo il passaggio di consegne ufficializzato questa mattina da Oaktree, l’Inter non è più sotto la gestione di Suning. Il club nerazzurro, per la prima volta nella sua storia, è diventato americano: la terza proprietà straniera nella storia della società dopo Thohir e Zhang.

Contrariamente a quanto circolato negli ultimi giorni, Oaktree potrebbe tenere il controllo dell’Inter per un periodo più lungo rispetto alle previsioni. Stando a quanto riportato da Reuters, il fondo californiano potrebbe ritardare la cessione del club anche in assenza di compratori disposti a rilevare le quote nerazzurre.

Questo l’annuncio della nota agenzia di stampa: “Oaktree non ha alcun piano di rivendere l’Inter nell’immediato dopo averne acquisito il controllo per effetto del mancato rimborso del prestito da parte di Suning”.

Un’indiscrezione riportata da una fonte vicina ad Oaktree, la quale ha escluso che vi sia già un possibile acquirente. Da parte del fondo americano, comunque, non sembra esserci particolare fretta di liberarsi della proprietà nerazzurra.