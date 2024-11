Rischio squalifica dopo Inter-Napoli: “Gravina colpito”

Potrebbe arrivare una squalifica ufficiale nelle prossime ore in seguito a quanto avvenuto in occasione di Inter-Napoli di domenica sera.

A causa della durezza della parole pronunciate da Antonio Conte nel post-partita, infatti, nei confronti dell’allenatore leccese potrebbe arrivare un deferimento. Questo è quanto riferito da Il Mattino di Napoli, secondo cui il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarebbe “rimasto colpito” dallo sfogo dell’allenatore, soprattutto “per quei ‘retropensieri’ che non fanno bene al calcio italiano e che feriscono, che riportano indietro negli anni bui del passato”.

Nonostante dalla Federcalcio non sia ancora arrivata una risposta ufficiale, secondo il quotidiano è molto probabile che Conte venga deferito per la sfuriata contro il protocollo Var, generata dal rigore concesso all’Inter per il contatto Anguissa-Dumfries e non rivisto dall’arbitro Mariani al monitor.