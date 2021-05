Buonuscita di Conte e ingaggio di Inzaghi: ecco quanto risparmia l’Inter

Visti i tempi è un risparmio sicuramente importantissimo in ottica bilancio e mercato

Come riportato da Tuttosport infatti, fosse rimasto Conte, sarebbe costato all'Inter 27 milioni di europer onorare il suo ingaggio da 13,5 milioni netti mentre ora, tra buonuscita e ingaggio di Inzaghi, il totale può arrivare al massimo a 19. E visti i tempi è un risparmio sicuramente importantissimo in ottica bilancio e mercato.