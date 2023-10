Rivoluzione Inter: quanti cambiamenti dall’ultima volta con il Torino

L’ultima sessione di mercato dell’Inter ha rivoluzionato profondamente la rosa a disposizione di Inzaghi, con tanti addi e altrettanti arrivi che hanno modificato profondamente l’ossatura dei nerazzurri. Lo testimonia il confronto con la squadra scesa in campo nell’ultimo precedente contro il Torino.

Come riportato da Tuttosport, rispetto all’ultima giornata dello scorso campionato, quando l’Inter vinse 1-0 in casa dei granata, solo 4 elementi dell’undici titolare saranno in campo anche oggi. Si tratterà, molto probabilmente, di De Vrij, Darmian, Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Esclusi Dumfries e Bastoni, di quella formazione non è rimasto più nessuno in nerazzurro: Handanovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Gosens e Lukaku. Tanti addii anche nei 5 cambi effettuati da Inzaghi quel giorno: Dzeko, Cordaz e Bellanova (ora proprio al Torino), con i soli Barella e Acerbi ancora all’Inter.