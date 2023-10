Retroscena Barella: ecco perché ha bisogno di giocare con il Torino

Sono state ore spiacevoli per Nicolò Barella costretto a intervenire personalmente per difendere la sua persona da quanto riportato sui giornali ieri, in merito a un suo coinvolgimento nel giro di scommesse che sta sconvolgendo il calcio. Un episodio che ha fatto infuriare il centrocampista dell’Inter, a caccia di riscatto, in campo, contro il Torino.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea il bisogno del giocatore di essere titolare nella gara di oggi per “sfogare” quanto successo nelle ultime ore. Farlo sedere in panchina, sempre secondo il quotidiano, potrebbe dare l’idea di un condizionamento che Barella, invece, non vuole mostrare.

Anche per questo motivo, Barella avrebbe riconquistato terreno nel ballottaggio con Frattesi, inizialmente dato per favorito, vista la stanchezza mostrata dal centrocampista sardo in Nazionale. Un’occasione per trasformare le energie negative del fuori, in una spinta propulsiva sul rettangolo di gioco.

L’opinione di Passione Inter

Dare la possibilità a Barella di ritrovare la serenità attraverso il campo, espellendo le scorie delle ultime ore, sembra essere una scelta saggia. Per un giocatore è il modo migliore per dimenticare, e far dimenticare, l’extra-campo.